كشف عن وجهه الحقيقي.. أحمد موسى يوضح الهدف الرئيسي لـ أردوغان من غزو سوريا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان كشف عن وجه الحقيقي، وأكد أنه متواجد في سوريا وليبيا لان أجداده كانوا هناك وأنه يعيد إرث أجداده.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" تحدث أردوغان عن أطماع السلطان العثماني ولأول مرة يتحدث بشكل واضح أن أجداده كانوا متواجدين في سوريا وليبيا".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان أكد أنه يتمدد في أماكن أخرى كانوا يملكونها في محاولة منه لاستعادة الدولة العثمانية".

