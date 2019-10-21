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مدرس يحمل طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتكتب على السبورة.. شاهد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:48 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقطع فيديو لمُدرس يُدعى ممدوح السباعي، مُعلم بإحدى مدارس سوهاج، وهو يحمل طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الكتابة على السبورة، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وقال "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، إنه يرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك وزارة التربية والتعليم تهتم للغاية بتعليم أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كانت هناك فترات زمنية ماضية لم يكن لأصحاب الإعاقات أمكان في التعليم، ولكن بعد افتتاح قسم الدمج التابع للوزارة أصبح هناك أماكن لكل طالب أو طالبة من المعاقين.

وأشار إلى أنه يجب أن يتلقوا هؤلاء الطلاب تعليم جيد ومتميز، موضحًا أنه فوجئ بطفلة تُدعى حسناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كانت تجلس على كرسي متحرك، في الصف الثاني الابتدائي، في الفصل، واثناء طلبه من أحد الطلاب الوقوف للكتابة على السبورة رأي أن لدي الطالبة الرغبة أن تكون مثل أصدقائها وزملائها.

وتابع :" هي ما شاء الله بنت عسولة اسمها حسناء، فكانت عاوزة تطلع تكتب على السبورة، فطبعا هي على كرسي متحرك فملاقتش حرج إني أشيلها، لازم أعامل الجميع معاملة طيبة وحسنة، عشان المدرسين غيري يعاملوا أولادي بنفس الشكل".
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