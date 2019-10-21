التعليم توجه رسالة عاجلة لـ أولياء الأمور والمعلمين.. اعرف تفاصيلها

وجه الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم رسالة عاجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجميع الآباء والأمهات والمعلمين.



وقال حجازي : أدعو الجميع أباءً وأمهات ومعلمين ، أن يحثوا أبناءهم على نظافة مدرستهم وفصولهم بأنفسهم ، حتى يصبح سلوك النظافة أسلوب حياة.



وأضاف حجازي : يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع الأبناء مبدئيا في المنازل على ترتيب غرفهم ويضعون ملابسهم في أماكنها.



وأوضح حجازي أنه يعلم أن كل ذلك يحتاج إلى مهارات وممارسات لن يتعلموها إلا من خلال بيتهم الأكبر وهو مدرستهم، حيث إن مشاركة التلاميذ في نظافة المدرسة تساعد في تحقيق هدف تربوي ، وغرس قيم حياتية في نفوس التلاميذ .



وأشار حجازي إلى أنه لضمان تحقيق ذلك لابد من استخدام آليات تضمن سلامة وصحة وأمن التلاميذ ، ولا تكون مهمة فردية بل تعاونية ودورية بين التلاميذ، ومشاركة فعالة من أفراد المجتمع المدرسي ، وعلى الجميع أن يعلم أن التعليم حياة والنظافة من قيم الحياة.