غدا .. قنا يستضيف البداري في ثاني جولات القسم الثالث

يستضيف غدا الفريق الأول بنادي قنا الرياضي ، فريق البدارى في ثانى جولات الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث لموسم 2019/2020 .



يدخل فريق قنا الرياضي اللقاء برصيد ثلاث نقاط من الفوز علي فريق مكة المكرمة في أولي جولات الفريق في الموسم الجديد .



ويطمح قنا في مواصلة سلسلة الانتصارات بعد الصعود للدور التمهيدى الثالث لكأس مصر والفوز علي فريق قفط بركلات الترجيح 4 /3 .



وكان نادي قنا الرياضي، برئاسة أشرف سعد، ومؤمن أبو حديد، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، استقر على التشكيل النهائى للجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد محمود إبراهيم، استعدادًا للموسم المقبل، بدورى القسم الثالث.



وجاء التشكيل كالتالي:

ماهر حفنى مديرا لقطاع الكرة- محمود إبراهيم مديرا فنيا - أيمن ماهر مدربا عاما - أحمد تاج مدربا مساعدا- حسن النعمانى مدرب حراس المرمى - باسم عبدالحميد إدارى الفريق - أحمد حسن سليم أخصائي إصابات وتأهيل بدني وأحمد جمال عبد الله مدلكا.