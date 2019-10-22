حزب المصريين: العلاقات مع الكويت زادت رسوخا في عهد السيسي

أثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مشيرا إلى أن الزيارة تمثل دفعة مهمة للعلاقات الثنائية الأخوية والبناءة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وأن العلاقات زادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح



وأكد رئيس حزب المصريين، في بيان له، أن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وجذورها ممتدة عبر السنوات، موضحا أنها ستمثل إسهاما فعالا في رعاية علاقة البلدين، والإبقاء على حيويتها وتطورها.



وأضاف رئيس حزب المصريين أن عبارة دولة الكويت في قلب مصر، ومصر في قلب الكويت ليست مجرد عبارة يرددها المسئولون المصريون أو الكويتيون في مختلف المحافل الإقليمية أو الدولية، لكنها عقيدة راسخة في قلب وعقل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا مطردا، وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي بعد الإمارات والسعودية، باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار.



وأوضح رئيس حزب المصريين أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، لمصر تأتي في إطار التشاور المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة العربية والعالم متغيرات كثيرة وتحديات عديدة تتطلب العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، معربًا عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي.

