لميس الحديدي: هناك توقع بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% هذا العام

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن البرنامج الإصلاحي الذي حصلت فيه مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مهم لوضع البنية الأساسية للاقتصاد.



وأضافت لميس الحديدي في برنامجها " القاهرة الآن" المذاع عبر قناة " الحدث"، إن السنوات الماضية كانت صعبة على المواطن ولكنه استطاع أن يجتازها بالمساعدات الاجتماعية، لافتة إلى أن الكلام بالأرقام قد يزعج بعض الأشخاص لأن المواطن يعتبر الأرقام غير مترجمة في حياته.



وأشارت لميس الحديدي، إلى أنه بدون هذا الإصلاح ووضع بنية أساسية لن نستطيع أن نأمل في تطوير وضع الاقتصاد المصري، مؤكدة أن هناك مكاسب خلال هذا البرنامج منها الإصلاح النقدي.



وأكدت لميس الحديدي أن مصر أصبحت مُصدرا للغاز، مؤكدة أنه هناك توقع لـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% هذا العام .

