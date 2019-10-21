Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس الحديدي: هناك توقع بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% هذا العام

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:11 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
Advertisements
توك شو
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن البرنامج الإصلاحي الذي حصلت فيه مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مهم لوضع البنية الأساسية للاقتصاد.

وأضافت لميس الحديدي في برنامجها " القاهرة الآن" المذاع عبر قناة " الحدث"، إن السنوات الماضية كانت صعبة على المواطن ولكنه استطاع أن يجتازها بالمساعدات الاجتماعية، لافتة إلى أن الكلام بالأرقام قد يزعج بعض الأشخاص لأن المواطن يعتبر الأرقام غير مترجمة في حياته.

وأشارت لميس الحديدي، إلى أنه بدون هذا الإصلاح ووضع بنية أساسية لن نستطيع أن نأمل في تطوير وضع الاقتصاد المصري، مؤكدة أن هناك مكاسب خلال هذا البرنامج منها الإصلاح النقدي.

وأكدت لميس الحديدي أن مصر أصبحت مُصدرا للغاز، مؤكدة أنه هناك توقع لـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% هذا العام .
Advertisements

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السفارة السعودية بـ بيروت بعد تظاهرات لبنان

صور جديدة من حفل الزفاف.. ملك قورة توجه رسالة إلى شقيقتها بعد الزواج

وصلة عزل بين نادية الجندى وزينة على إنستجرام.. شاهد

السخونية بتسيح المهلبية.. تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو كوميدى | شاهد

بـ سيلفي.. غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل على إنستجرام

شاهد | كواليس اجتماع مجلس الأهلي ووزير الرياضة في منزل الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

شاهد.. الصور الأولى لحفل زفاف جينفير لورانس وكوك كاروني

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية