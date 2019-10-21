لجنة برلمانية تجتمع غدا مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية

تعقد لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ، صباح غد الثلاثاء الموافق ٢٢ اكتوبر ٢٠١٩ اجتماعا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بحضور السفير ابوبكر الحفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية.



وذلك للتشاور والتنسيق بشأن رؤية التحرك البرلماني لمساندة تحرك السلطة التنفيذية خاصة في ظل التحديات الأفريقية الراهنة بالإضافة الي لعب دور فاعل ونشط في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك وتعظيم الدور المصري في أفريقيا من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات بهدف دعم التعاون الاقتصادي.



كذلك تنشيط التعاون الفني مع الدول الأفريقية من خلال الدور المحوري للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، في نقل الخبرات وبناء الكوادر من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها للدول الأفريقية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والمنح للأشقاء الأفارقة.