Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لجنة برلمانية تجتمع غدا مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:04 م
افريقية النواب
افريقية النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تعقد لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ، صباح غد الثلاثاء الموافق ٢٢ اكتوبر ٢٠١٩ اجتماعا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بحضور السفير ابوبكر الحفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية.

وذلك للتشاور والتنسيق بشأن رؤية التحرك البرلماني لمساندة تحرك السلطة التنفيذية خاصة في ظل التحديات الأفريقية الراهنة بالإضافة الي لعب دور فاعل ونشط في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك وتعظيم الدور المصري في أفريقيا من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات بهدف دعم التعاون الاقتصادي.

كذلك تنشيط التعاون الفني مع الدول الأفريقية من خلال الدور المحوري للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، في نقل الخبرات وبناء الكوادر من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها للدول الأفريقية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والمنح للأشقاء الأفارقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

قضية محمود البنا ومحمد راجح تشعل أزمة بالبرلمان.. وشكوى عاجلة لعبد العال

حسام البدرى: أشكر الرئيس السيسى ومرحبا بـ عماد متعب

صدمة فى الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون السنغالي فى دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من إيهاب جلال على بيان المصري

أنيقة بالحجاب.. أحدث ظهور لزوجة رمضان صبحي بعد الولادة

اعترافات هاري الصادمة تثير قلق الملكة إليزابيث والأمير ويليام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

شاهد.. الصور الأولى لحفل زفاف جينفير لورانس وكوك كاروني

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية