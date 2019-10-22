Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ام مرعوبة تفزع لرؤية شبح في غرفة رضعها.. والحقيقة مصدمة.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:21 ص
صدى البلد
Advertisements
منوعات
اصيبت ام بالغة من العمر 32 عام بحالة من الرعب والفزع على طفلها ، بعد ان وضعته في سريره، لتكتشف خلال الاطمئنان على ابنها البالغ من العمر 18 شهر عبر كاميرات المراقبة الموضوعة بغرفته، شبح على هيئة طفل يحدق بطفلها وهو نائم في السرير.

وقالت الأم التي تعيش بولاية "إلينوي الأمريكية انها في البداية أعتقدت ان ما رأته عينيها عبر شاشات المراقبة مجرد خيالات بصرية وحاولت تجاهل الأمل، قبل ان تصاب بالذعر من ظهور الشبح منعها من ان تخلد إلى النوم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة فوكس نيوز الأمريكية.

ونشرت الأم صور مخيفه عبر صفحتها بالفيس بوك، قائلة أنها حاولت التسلل إلى عرفة ابنها بمصباح يدوي، للتأكد من الشبح الذي كان يحدق من طفلها مرة اخرى ، وبعد ذهابها إلى غرفة الطفل لم تجد اي شئ غير عادي على الاطلاق موجود بسرير ابنها.

وكانت السيدة في هذا الاثناء تجلس بفردها بالمنزل هي وابنها، حيث كان يعمل زوجها خارج المنزل في تلك الليلة.

وتبين في النهاية أن شبح كان عبارة عن ملصق على هيئة طفل موضوع أسفل مرتبة سرير ابنها، و اكتشفت هذا الامر حين قامت برفع الملاءة عن سرير طفلها، لتهدء وتسترخي بشأن وجود شبح بغرفة رضيعها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاميرات مراقبة ترصد شبحا يقتحم منزلا بـ نيويورك ويتجول فيه.. فيديو

شبح.. كرسي يتحرك وحده داخل مستشفى فى الهند وسط رعب موظف الأمن.. فيديو

ترشيحاتنا

أنيقة بالحجاب.. أحدث ظهور لزوجة رمضان صبحي بعد الولادة

مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

ام مرعوبة تفزع لرؤية شبح في غرفة رضعها.. والحقيقة مصدمة.. صور

على أغنية موطني لـ إليسا.. الآلاف يتظاهرون في عاصمة لبنان.. فيديو

هل يجوز للمطلقة أن تعيش مع طليقها في منزل واحد؟.. الإفتاء تجيب

بفستان فراشة بمبي ..فيفي عبده تستعرض أنوثتها عبر انستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. سالى عبد السلام تستعرض أناقتها فى لبنان

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور