ام مرعوبة تفزع لرؤية شبح في غرفة رضعها.. والحقيقة مصدمة.. صور

اصيبت ام بالغة من العمر 32 عام بحالة من الرعب والفزع على طفلها ، بعد ان وضعته في سريره، لتكتشف خلال الاطمئنان على ابنها البالغ من العمر 18 شهر عبر كاميرات المراقبة الموضوعة بغرفته، شبح على هيئة طفل يحدق بطفلها وهو نائم في السرير.



وقالت الأم التي تعيش بولاية "إلينوي الأمريكية انها في البداية أعتقدت ان ما رأته عينيها عبر شاشات المراقبة مجرد خيالات بصرية وحاولت تجاهل الأمل، قبل ان تصاب بالذعر من ظهور الشبح منعها من ان تخلد إلى النوم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة فوكس نيوز الأمريكية.



ونشرت الأم صور مخيفه عبر صفحتها بالفيس بوك، قائلة أنها حاولت التسلل إلى عرفة ابنها بمصباح يدوي، للتأكد من الشبح الذي كان يحدق من طفلها مرة اخرى ، وبعد ذهابها إلى غرفة الطفل لم تجد اي شئ غير عادي على الاطلاق موجود بسرير ابنها.



وكانت السيدة في هذا الاثناء تجلس بفردها بالمنزل هي وابنها، حيث كان يعمل زوجها خارج المنزل في تلك الليلة.



وتبين في النهاية أن شبح كان عبارة عن ملصق على هيئة طفل موضوع أسفل مرتبة سرير ابنها، و اكتشفت هذا الامر حين قامت برفع الملاءة عن سرير طفلها، لتهدء وتسترخي بشأن وجود شبح بغرفة رضيعها.