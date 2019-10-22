Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فريق طائرة الزمالك يهزم سبورتنج ويواصل تصدر مجموعته بالدوري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
الفريق الأول للكرة
الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك
Advertisements
أ ش أ
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على فريق سبورتنج بـ 3 أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، ضمن مباريات الدوري العام للكرة الطائرة.

وجاءت نتيجة أشواط مباراة الزمالك وسبورتنج، كالتالي: 25 / 11 و 21 / 25 و 25 / 10 و 25 / 22.

وبهذا الفوز يواصل الزمالك تصدر مجموعته بالدوري، بالفوز بـ 5 مباريات متتالية.
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار مفاجأة.. أول تعليق من رئيس الزمالك عقب جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

مش هيغني تاني.. قرارات نارية من هاني شاكر بعد اقتحام حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية

حلول جديدة.. ننشر أول صور لاجتماع وزير الرياضة مع مجلس الأهلي بقيادة الخطيب

الأهلي يوافق على اقتراح وزير الرياضة .. حل أزمة الدوري غدا فى اجتماع اتحاد الكرة

موجز الرياضة.. سبب تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. ترشح صلاح لجائزة فضل لاعب بالعالم.. اعرف موقف ليفربول

بزجاجة المياه.. لاعب بيراميدز يفجر غضبه في وجه ديسابر عقب استبداله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور

بالكاجوال ..كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا برفقة زوجها