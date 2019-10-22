فريق طائرة الزمالك يهزم سبورتنج ويواصل تصدر مجموعته بالدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على فريق سبورتنج بـ 3 أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، ضمن مباريات الدوري العام للكرة الطائرة.



وجاءت نتيجة أشواط مباراة الزمالك وسبورتنج، كالتالي: 25 / 11 و 21 / 25 و 25 / 10 و 25 / 22.



وبهذا الفوز يواصل الزمالك تصدر مجموعته بالدوري، بالفوز بـ 5 مباريات متتالية.