اليوم ذكرى رحيل فيلسوف الغلابة وكاتم أسرار السادات.. أنيس منصور

في مثل هذا اليوم، من عام ٢٠١١، رحل عن عالمنا فيلسوف الغلابة، الذي يعد واحدا من أشهر الكتاب المصريين والعرب، أنيس منصور.



رحل عن عالمنا العظيم الذي جمع بين الفلسفة والأدب في مزيج يصعب تكرارة، وترك للأدب العربي إرثا كبيرا من الأعمال التي ستظل مرجعا لكل هواة الكتابة الصحفية والأدبية في العالم العربي والإسلامي أجمع.



ويعد أنيس منصور حالة استثنائية في كل شىء حيث جمع منصور بين ثقافته اللغويه التي تعلمها منذ الصغر بحفظة القرآن الكريم، وإطلاعة الشديد في الفلسفة المعاصرة الذي استطاع الإطلاع عليها من خلال إتقانة لعدد كبير من اللغات منها: الإنكليزية والألمانية والإيطالية واللاتينية والفرنسية والروسية، وهو ما مكنه من الاطلاع على ثقافات عديدة، ترجم عنها عددًا كبيرًا من الكتب الفكرية والمسرحيات، كما سافر إلى العديد من بلدان العالم، وألف العديد من كتب الرحلات ما جعله أحد رواد هذا الأدب ومن هذه الكتب: حول العالم في 200 يوم، اليمن ذلك المجهول، أنت في اليابان وبلاد أخرى.



الأديب الراحل كان له باع في مجال الصحافة أيضا، بعد أن جذبتة صاحبة الجلالة ليترك مهنتة الأولي وهي التدريس والاتجاه للكتابة الصحفية، فكانت بداية أنيس منصور في عالم الصحافة مع مؤسسة أخبار اليوم - إحدى أكبر المؤسسات الصحفية المصرية - حين انتقل إليها مع كامل الشناوي، وتتلمذ على يد مؤسسيها مصطفى وعلي أمين، حتى تركها في عام 1976 ليصبح رئيسًا لمجلس إدارة دار المعارف، وثم أصدر مجلة الكواكب.



وكان منصور من أصغر رؤساء التحرير في مصر حيث تولى رئاسة تحرير مطبوعة وهو لم يكمل الثلاثين من عمره، وتنقل بين أشهر المؤسسات الصحفية في مصر: أخبار اليوم، وآخر ساعة والأهرام، والهلال، حتى كلفه الرئيس السادات بتأسيس مجلة أكتوبر في 31 أكتوبر 1976 م وهى مجله عربيه سياسية اجتماعيه شامله ليكون رئيسًا لتحريرها ورئيسًا لمجلس إدارة دار المعارف حتى سنة 1948وكان أنيس منصور الصحفي الأول للسادات بعد 1975 وكان صديقًا مقربًا وكاتمًا للأسرار.



وتوفي انيس منصور صباح يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2011 عن عمر ناهز 87 عامًا بمستشفى الصفا بعد تدهور حالته الصحية على إثر إصابته بالتهاب رئوي، ليرحل عن عالمنا اكبر موسوعة بشرية متنقلة، و ظاهرة وحالة فكرية وأدبية خاصة في الكتابة والصحافة في مصر والوطن العربي.