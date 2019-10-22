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اقتصاد

النشار: مصر حافظت علي مقعدها الرقابي بـ الأيوسكو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
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علياء فوزي
كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نجاح الهيئة في الحفاظ علي مقعدها كرقيب علي الخدمات المالية غير المصرفية بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية " الأيوسكو" للمرة الثالثة علي التوالي.

قال " النشار" في تصريحات له، إن الهيئة لديها حرصا علي المشاركة بصورة دورية بأسبوع المستثمر العالمي و الذي تطلقه المنظمة.

أوضح أن ذلك الأسبوع يتضمن تنظيم ورش عمل ومنتديات في أماكن ثقافية، وجلسات توعية في الجامعات، وما يتخلل تلك الفعاليات من توزيع نشرات تعريفية، ونشر رسائل حماية للمتعاملين بأسواق المال خلال الأسبوع العالمي للمستثمر20-25 أكتوبر الجارى، وبما يثرى الثقافة المالية لدى المساهمين الأفراد".
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