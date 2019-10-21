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الأرصاد: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في هذه المناطق.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:54 م
امطار وسيول - تعبيرية
امطار وسيول - تعبيرية
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هاني حسين
قال إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة عدم استقرار تجتاح البلاد تتدرج من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف إبراهيم عطا في مداخلة هاتفية في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" حالة عدم الاستقرار تتمثل في انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي من 3 إلى 4 درجات".

وتابع ابراهيم عطا:" تكاثر للسحب المتوسطة مصحوبة بسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة وتصل إلى حد السيول على المناطق التي بها مرتفعات جبلية، ونحن نشهد حالة عدم استقرار طبيعية تحدث في مثل هذه الأوقات من العام".
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