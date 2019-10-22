فتح باب التقدم للعمل في مدارس المتفوقين في تخصص الرياضيات

أعلنت وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين ، عن فتح باب التقدم الإلكتروني للعمل في مدارس STEM لتخصص الرياضيات Mathematics فقط.



ويمكن لمن يهمه الأمر التقدم الإلكتروني للوظيفة المعلن عنها من خلال الضغط على الرابط التالي : www.pat.edu.eg/stem



وشددت وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، على أن يقوم المتقدم بعد التسجيل الإلكتروني ، بالحضور يوم الخميس الموافق 24/10/2019 بالمقر الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين الساعة التاسعة صباحًا وذلك لإجراء الإختبار والمقابلة الشخصية مع مستشار المادة.



وأوضحت وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، أنه يجب على المتقدم أن تتوفر فيه الشروط التالية : أن يكون المتقدم من المعلمين المعينين بوزارة التربية والتعليم (بالتعليم العام فقط) بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي العام فقط وأن تكون المرحلة موضحة في صحيفة الحالة الوظيفية حديثة ومعتمدة ، وألا يكون المتقدم من العاملين بالتعليم الفني أو الأزهر الشريف .



وتم التأكيد على ضرورة أن يحضر المتقدم في الموعد المحدد لإجراء الإختبار والمقابلة ، ومعه أصل صحيفة حالة وظيفية حديثة معتمدة (موضحًا بها المرحلة ومادة التخصص) + صورة بطاقة الرقم القومي.