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تعليم

فتح باب التقدم للعمل في مدارس المتفوقين في تخصص الرياضيات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين
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ياســـمين بدوي
أعلنت وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين ، عن فتح باب التقدم الإلكتروني للعمل في مدارس STEM لتخصص الرياضيات Mathematics فقط.

ويمكن لمن يهمه الأمر التقدم الإلكتروني للوظيفة المعلن عنها من خلال الضغط على الرابط التالي : www.pat.edu.eg/stem

وشددت وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، على أن يقوم المتقدم بعد التسجيل الإلكتروني ، بالحضور يوم الخميس الموافق 24/10/2019 بالمقر الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين الساعة التاسعة صباحًا وذلك لإجراء الإختبار والمقابلة الشخصية مع مستشار المادة.

وأوضحت وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، أنه يجب على المتقدم أن تتوفر فيه الشروط التالية : أن يكون المتقدم من المعلمين المعينين بوزارة التربية والتعليم (بالتعليم العام فقط) بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي العام فقط وأن تكون المرحلة موضحة في صحيفة الحالة الوظيفية حديثة ومعتمدة ، وألا يكون المتقدم من العاملين بالتعليم الفني أو الأزهر الشريف .

وتم التأكيد على ضرورة أن يحضر المتقدم في الموعد المحدد لإجراء الإختبار والمقابلة ، ومعه أصل صحيفة حالة وظيفية حديثة معتمدة (موضحًا بها المرحلة ومادة التخصص) + صورة بطاقة الرقم القومي.
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وظائف خالية بمدارس المتفوقين .. 4 تخصصات مطلوبة والتقديم عبر هذا الرابط

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