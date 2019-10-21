الجيش اللبناني ينشر قواته في وسط بيروت

قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، إن الجيش اللبناني نشر قواته في وسط بيروت لتأمين المتظاهرين وسط العاصمة.



وانتشر الجيش في منطقة بشارة خوري وعند مدخل العاصمة.



وكان الجيش اللبناني منع مسيرة لعناصر حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك بالمتظاهرين.



وأعلن الجيش اللبناني عن تقديره وتفهمه لمطالب المتظاهرين مطالبا إياهم بضرورة التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي وعدم اللجوء إلى العنف.

