شارموفرز يشعل جامعة حلوان

أقامت جامعة حلوان اليوم حفلا لفريق شلرموفرز لاستقبال الطلاب الجددد بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد.نجم رئيس الجامعة و تنظيم أسرة من أجل مصر المركزية ، وسط حضور غافر من طلاب الجامعة.



تألق فريق شارموفرز في الحفل الذى يعد رابع حفلاته من سلسلة حفلات فى الجامعات التي تحت عنوان “نيو جامعة” ، وقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي عرفها الجمهور منها : “رقصت ودنيا وحوا” و “جمال الوجود ” و”مفتقد الحبيبة”، “عايز اخلص جامعه”.



ويذكر أن الفريق يقدم 3 حفلات اخرى في الجامعات بشكل مفاجئ تحت عنوان “نيو جامعة”، داخل الجامعات.