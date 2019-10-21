شارموفرز يشعل جامعة حلوان

أقامت جامعة حلوان اليوم حفلا لفريق شلرموفرز لاستقبال الطلاب الجددد بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد.نجم رئيس الجامعة و تنظيم أسرة من أجل مصر المركزية ، وسط حضور غافر من طلاب الجامعة.
تألق فريق شارموفرز في الحفل الذى يعد رابع حفلاته من سلسلة حفلات فى الجامعات التي تحت عنوان “نيو جامعة” ، وقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي عرفها الجمهور منها : “رقصت ودنيا وحوا” و “جمال الوجود ” و”مفتقد الحبيبة”، “عايز اخلص جامعه”.
ويذكر أن الفريق يقدم 3 حفلات اخرى في الجامعات بشكل مفاجئ تحت عنوان “نيو جامعة”، داخل الجامعات.
تألق فريق شارموفرز في الحفل الذى يعد رابع حفلاته من سلسلة حفلات فى الجامعات التي تحت عنوان “نيو جامعة” ، وقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي عرفها الجمهور منها : “رقصت ودنيا وحوا” و “جمال الوجود ” و”مفتقد الحبيبة”، “عايز اخلص جامعه”.
ويذكر أن الفريق يقدم 3 حفلات اخرى في الجامعات بشكل مفاجئ تحت عنوان “نيو جامعة”، داخل الجامعات.