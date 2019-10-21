Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شارموفرز يشعل جامعة حلوان

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:32 م
شارموفرز
شارموفرز
Advertisements
كريم ناصر
أقامت جامعة حلوان اليوم حفلا لفريق شلرموفرز لاستقبال الطلاب الجددد بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد.نجم رئيس الجامعة و تنظيم أسرة من أجل مصر المركزية ، وسط حضور غافر من طلاب الجامعة.

تألق فريق شارموفرز في الحفل الذى يعد رابع حفلاته من سلسلة حفلات فى الجامعات التي تحت عنوان “نيو جامعة” ، وقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي عرفها الجمهور منها : “رقصت ودنيا وحوا” و “جمال الوجود ” و”مفتقد الحبيبة”، “عايز اخلص جامعه”.

ويذكر أن الفريق يقدم 3 حفلات اخرى في الجامعات بشكل مفاجئ تحت عنوان “نيو جامعة”، داخل الجامعات.
شارموفرز يشعل جامعة حلوان
شارموفرز يشعل جامعة حلوان
شارموفرز يشعل جامعة حلوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريق شارموفرز فى الإسكندرية نهاية الأسبوع

بالصور ... فرقة شارموفرز تشعل كايرو فيستيفال سيتي مول بأحدث أغانيهم

شارموفرز يشعل الأجواء فى حفل الجامعة البريطانية.. صور

ترشيحاتنا

فيدال يحدد شرط تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا

حسام البدرى: أشكر الرئيس السيسى ومرحبا بـ عماد متعب

الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد.. أمين الفتوى يوضح

اخبار الفن.. تهديدات لـ عمرو دياب.. هجوم على هنا الزاهد.. أول رد لـ نسرين طافش على زواجها من طارق العريان

هنزل باقي الصور.. عمرو دياب يتلقى تهديدات قوية اعرف السبب والتفاصيل

مصادر: بوادر إيجابية لانتهاء أزمة الأهلي واتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

شاهد.. الصور الأولى لحفل زفاف جينفير لورانس وكوك كاروني

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية