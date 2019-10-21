قائد اللنش 501 يكشف كواليس تدمير المدمرة إيلات الإسرائيلية

كشف اللواء بحري لطفي جاد الله ، قائد اللنش 501 الذي شارك في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، جوانب من كواليس المهمة، وذكر إنه شارك في هذه المهمة التي كانت صعبة للغاية، واستطاع هو وزملاؤه تنفيذ العملية على أكمل وجه دون خسائر، وكانت تحاول المدمرة إيلات الإسرائيلية الهجوم على مدينة بورسعيد وإنزال قوات هناك لمهاجمة الميناء.



وأضاف "جاد الله"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه اثناء تلك الفترة كان رتبته نقيب، وبادر بإطلاق صاروخين من اللنش الذي كان يقوده، الصاروخ الأول تسبب في قسم المدمرة إيلات نصفين، وبدأت تغوص في المياه، والصاروخ الثاني سقط على جسم المدمرة وهي تغرق في وسط الجنود الذين كانوا يحاولون إلمام شملهم.



وتابع: " إحنا كنا على أعلى مستوى من التدريب وسافرنا الاتحاد السوفيتي خدنا فرق فنية وتكتيكة على الصواريخ وتم تدريبنا أعلى تدريب ، وكنا واثقين في نفسنا وتمت التجربة بنجاح، وكانت الأوامر إننا منرجعش ميناء بورسعيد بل نكمل لميناء الإسكندرية، فطبعا مشيت في عرض البحر وقربت من السفينة بتاعة إيلات وهي تغرق على مسافة 5 ميل، وفجأة هاجموني لانشات مسلحة في منتصف الطريق، ولكن استطعت الفرار منهم دون أي خسائر".