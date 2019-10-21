حبس المدير السابق لأمن الجيش الجزائري

أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في الجزائر، مساء الاثنين، الجنرال المتقاعد جبّار مهنى القائد السابق لجهاز أمن الجيش رهن الحبس الموقت.



ووجهت السلطات عدة تهم للجنرال المتقاعد منها الثراء غير المشروع، والتعسف في استعمال السلطة، إضافة إلى سوء استعمال السلطة، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.



جدير بالذكر أن اللواء المتقاعد جبار مهنى شغل منصب مدير مصالح أمن الجيش الوطني الشعبي، وكان من أقرب مساعدي القائد السابق لجهاز المخابرات الجنرال توفيق مدين المدان بـ15 سنة سجنا نافذا عن تهم التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش.