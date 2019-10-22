الدلتا للسكر: 1.5 طن حجم إنتاجنا خلال 2019

اعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، عن نجاح الشركة في انتاج 1.5 مليون طن سكر محلي من البنجر خلال العام الجاري.



أضاف في تصريحات له، أن الانتاج ساعد في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر الأبيض بمعدل 80% مما يعني قدرة الحكومة علي تلبية احتياجات السوق المحلي.



أوضح أن هناك استراتيجية وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا لتكليفات الدولة بتطوير صناعة السكر و رفع كفاءة خطوط الانتاج و التنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والزراعة، لتعظيم الانتاج والاستثمار في ذلك القطاع الهام.





