Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدلتا للسكر: 1.5 طن حجم إنتاجنا خلال 2019

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
سكر
سكر
Advertisements
محمد صبيح
اعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، عن نجاح الشركة في انتاج 1.5 مليون طن سكر محلي من البنجر خلال العام الجاري.

أضاف في تصريحات له، أن الانتاج ساعد في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر الأبيض بمعدل 80% مما يعني قدرة الحكومة علي تلبية احتياجات السوق المحلي.

أوضح أن هناك استراتيجية وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا لتكليفات الدولة بتطوير صناعة السكر و رفع كفاءة خطوط الانتاج و التنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والزراعة، لتعظيم الانتاج والاستثمار في ذلك القطاع الهام.


Advertisements

ترشيحاتنا

عائلة تدفن طفلها حديث الولادة حيًا بالخطأ.. شاهد

عايز أكسب الأهلي .. رسالة قوية من مرتضى منصور للزملكاوية.. فيديو

احذر تناول الادوية بدون وصف طبيب لهذه الاسباب

أمير عزمي: طارق حامد في يده أن يكون من أساطير الزمالك

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور

كشف عن وجهه الحقيقي.. أحمد موسى يوضح الهدف الرئيسي لـ أردوغان من غزو سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في هذه الحالة يحدث خروج من الجسد وقت النوم

مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور

سعر خرافي لـ جاكيت وعد في أحدث ظهور لها.. صور