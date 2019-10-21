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منوعات

فلوريدا تبحث عن صائد للثعابين بهذا المبلغ

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:06 م
ثعبان
ثعبان
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شيماء مصطفى
تبحث ولاية فلوريدا الأمريكية، عن متخصص في صيد ثعبان البايثون، في مقابل دفع 15 دولارًا في الساعة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يرغب المسؤولون في الولاية، في الحد من عدد ثعابين البايثون، وذلك بالإعلان عن وظيفة مقابل أجر 15 دولارًا في الساعة، وعلى الرغم من المخاطر لا توجد مزايا رعاية صحية.

وأضافت الصحيفة أن هناك 2600 شخص من جميع أنحاء العالم، تقدموا لهذه الوظيفة التي تبلغ مدة عقدها عاما واحدا.

وتقدم لهذه الوظيفة رجل إيراني يدعى محمد أصغري، عمل في مجال صيد الأفاعي منذ سن المراهقة، للعب معها.

وبرنامج القضاء على الثعابين، هو برنامج يحاول المسؤولون فيه مكافحة أفعى الباثيون المتزايد باستمرار في الولاية.
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