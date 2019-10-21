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حوادث

سقوط عاطل يصنع الأسلحة النارية بالبدرشين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:12 م
سقوط عاطل يصنع الأسلحة
سقوط عاطل يصنع الأسلحة النارية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القبض علي عاطل حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة وضبط بحوزته عدد من الأسلحة وأدوات التصنيع.

وردت معلومات للعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بقيام محمد.ع.ع 35 سنة عاطل بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها لتجار الأسلحة والبلطجية، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إلقاء القبض علي المتهم وتحجيم نشاطه.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين إلي منزل المتهم ونجحت في ضبطه وعثر بالمنزل علي 4 فرد خرطوش محلى الصنع و3 مفك وشاكوش ومبلغ صاروخ كهربائي.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

تم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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