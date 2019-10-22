Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تغيير أسماء عدد من المعاهد الأزهرية.. تعرف عليهم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:10 ص
قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
Advertisements
محمد شحتة
قرر المجلس الأعلى للأزهر، الموافقة على تغيير أسماء عدد من المعاهد.

وشملت المعاهد التي تم تغيير اسمها : معهد الشهيد/ حمادة السيد الحلاج الإعدادي الثانوي فتيات، بدلا من معهد شباس الملح الإعدادي الثانوي فتيات، بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، ومعهد الإمام الأكبر/ جاد الحق الإعدادي بنين، بدلا من معهد بطرة الإعدادي بنين، بمركز طلخا محافظة الدقهلية، ومعهد الراحل المستشار/ محمود النجمي الابتدائي الإعدادي بنين، بدلا من المعهد الابتدائي الإعدادي بنين، بناحية نجع عايد - مركز نجع حمادي - محافظة قنا.

كما تمت الموافقة على تعديل لوائح الكليات النظرية بجامعة الأزهر أسوة بالكليات الأصيلة للتسجيل بدرجة التخصص «الماجستير» بأن يكون الطالب حاصلًا على تقدير «جيد» على الأقل في السنة الثانية أو في متوسط السنتين اللازمتين للتسجيل.
Advertisements

ترشيحاتنا

حكم ترك الراديو مفتوحا على إذعة القرآن الكريم .. علي جمعة يوضح

صور جديدة من حفل الزفاف.. ملك قورة توجه رسالة إلى شقيقتها بعد الزواج

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بفستان لامع من تصميمها.. ملكة جمال مصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها.. شاهد

اخبار الفن.. تهديدات لـ عمرو دياب.. هجوم على هنا الزاهد.. أول رد لـ نسرين طافش على زواجها من طارق العريان

الزمالك ليس طرفا.. خالد الغندور يكشف حل أزمة الدوري بعد اجتماع صبحي مع الخطيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. سالى عبد السلام تستعرض أناقتها فى لبنان

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور