تغيير أسماء عدد من المعاهد الأزهرية.. تعرف عليهم

قرر المجلس الأعلى للأزهر، الموافقة على تغيير أسماء عدد من المعاهد.



وشملت المعاهد التي تم تغيير اسمها : معهد الشهيد/ حمادة السيد الحلاج الإعدادي الثانوي فتيات، بدلا من معهد شباس الملح الإعدادي الثانوي فتيات، بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، ومعهد الإمام الأكبر/ جاد الحق الإعدادي بنين، بدلا من معهد بطرة الإعدادي بنين، بمركز طلخا محافظة الدقهلية، ومعهد الراحل المستشار/ محمود النجمي الابتدائي الإعدادي بنين، بدلا من المعهد الابتدائي الإعدادي بنين، بناحية نجع عايد - مركز نجع حمادي - محافظة قنا.



كما تمت الموافقة على تعديل لوائح الكليات النظرية بجامعة الأزهر أسوة بالكليات الأصيلة للتسجيل بدرجة التخصص «الماجستير» بأن يكون الطالب حاصلًا على تقدير «جيد» على الأقل في السنة الثانية أو في متوسط السنتين اللازمتين للتسجيل.