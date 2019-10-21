عمرو أديب يشبه الدراجات النارية في تظاهرات لبنان بـ موقعة الجمل.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على التظاهرات اللبنانية مؤكدا أن هناك دراجات نارية توجهت إلى وسط بيروت تحمل أعلام حزب الله، وحركة أمل، منوها بأن الجيش اللبناني تصدى لها، ومنعهم من الاحتكاك بالمتظاهرين، معلقا: "فكروني بموقعة الجمل".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حزب الله نفى صلته بالدراجات النارية، موضحا أنه لا يمكن لطرف أن يتحرك بعلم حزب الله بدون علمه، مضيفا أنه على المتظاهرين يفكرون في ثم ماذا ستفعلون.



وأكمل: "ثم إيه" مشكلة أي ثورة، وهو ما حدث مع ثورة 25 يناير حتى جاء الإخوان واختطفوا الثورة، لافتا إلى أن هناك دعوات للعصيان المدني، والمشكلة أنه لا توجد قيادة لهذه الثورة، ولكن الحكومة اللبنانية تدرك أنها ستستمر، ولديها خطة، مضيفا أن حزب الله لم يظهر حتى الآن.