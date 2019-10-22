Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الصناعة: 4.5 مليار دولار حجم التبادل مع الهند في 2018

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
عمرو نصار
عمرو نصار
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن إجمالي التبادل التجاري مع الهند بلغ4.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مشددا علي ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية بصورة أكبر خلال الفترات المقبلة.

أضاف " نصار" في تصريحات له، أن منتدي أعمال " غرب آسيا وشمال إفريقيا" المقرر تنظمه مصر في الفترة من 6 حتي 8 نوفمبر المقبل؛ يعد فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإفريقيا و دول الجوار الأسيوي من بينها الهند.

أشار إلي أن أبرز القطاعات المقرر التركيز عليها بفعاليات المنتدي هي التصنيع والتجارة والزراعة والتصنيع الزراعى والخدمات الزراعية والاستثمارات والتعليم وتنمية المهارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء والإنشاءات ومشروعات التصنيع الغذائي والخدمات والنقل اللوجيستي والسياحة والتعدين والكهرباء والطاقة والمنسوجات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 10 دول.. القاهرة تستضيف منتدى أعمال غرب آسيا وشمال أفريقيا الشهر المقبل

ترشيحاتنا

التعليم توجه رسالة عاجلة لـ أولياء الأمور والمعلمين.. اعرف تفاصيلها

تعليق ناري من شريف مدكور على قضية إعدام راجح

حسن المستكاوي: بيان الأهلي وضعه في موقف محرج .. والأندية بتمشي مع الهيصة

بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

في انتظار قرار الأهلي.. انتهاء جلسة وزير الرياضة مع مجلس الخطيب .. تفاصيل

الهاربة من المتحف إلى تويتر.. تتحدث عن أصولها الإيطالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

شاهد.. الصور الأولى لحفل زفاف جينفير لورانس وكوك كاروني

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية