الصناعة: 4.5 مليار دولار حجم التبادل مع الهند في 2018

قال المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن إجمالي التبادل التجاري مع الهند بلغ4.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مشددا علي ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية بصورة أكبر خلال الفترات المقبلة.



أضاف " نصار" في تصريحات له، أن منتدي أعمال " غرب آسيا وشمال إفريقيا" المقرر تنظمه مصر في الفترة من 6 حتي 8 نوفمبر المقبل؛ يعد فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإفريقيا و دول الجوار الأسيوي من بينها الهند.



أشار إلي أن أبرز القطاعات المقرر التركيز عليها بفعاليات المنتدي هي التصنيع والتجارة والزراعة والتصنيع الزراعى والخدمات الزراعية والاستثمارات والتعليم وتنمية المهارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء والإنشاءات ومشروعات التصنيع الغذائي والخدمات والنقل اللوجيستي والسياحة والتعدين والكهرباء والطاقة والمنسوجات.



