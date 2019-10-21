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فن

أبو يطرح كليب أغنية حبيبي يا ليل .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:42 م
أبو فى كليب أغنية
أبو فى كليب أغنية حبيبى يا ليل
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب أبو، اليوم الاثنين، أحدث كليباته "حبيبي يا ليل"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "حبيبي يا ليل" من كلمات وألحان أبو، توزيع روبرت كمال وإخراج مريم أبو عوف.

وشهد الكليب مشاركة الفنانة الشابة تارا عماد، التي قدمت بعض المشاهد التمثيلية.

يذكر أن أبو كشف عن الأغنية لأول مرة خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

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