أسباب وعلاج تكيس المبايض.. وهذه الحالات تحتاج لـ للحقن المجهري

قال احمد عاصم الملا، إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية عن أهم أسباب نجاح تقنية الحقن المجهرى، أن تقنية الحقن المجهرى يجب أن يلازمها الإهتمام بتقنيات طبية وعلاجية أخرى تمهيدا لعملية الحقن المجهرى، بالإضافة الى متابعة ما بعد مرحلة الحمل.



واوضح الملا، في تصريحات ادلى بها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن تقنية الحقن المجهرى تنجح بعد أن تقترن ببعض المعايير الطبية، أهمها علاج السبب الذى قد يعيق نجاح العملية، بالإضافة الى علاج الأسباب الرئيسية لمنع الحمل، أو السبب الذى يستدعى وجوب عمل الحقن المجهرى للزوجة.



وأضاف الملا، إلى ان تكيس المبايض لدى المرأة يسبب ارتفاع هرمونات الذكورة في جسمها، مما يؤدي إلى إصابتها بالصلع الرجالي، وظهور حب الشباب فضلا عن ذلك تصاب بزيادة الوزن السريع وارتفاع مستويات الأنسولين وعدم مقاومتها في الجسم، ويتم اكتشاف المرض من خلال فحص السونار المهبلي، وعند وجود 10 أو 12 بويضة بحجم 8 مللي على المبيض يتم التشخيص بالإصابة بتكيسات المبايض .



وأشار الملا، إلى ان علاج تكيس المبايض عند النساء يرتكز على الحالة المرضية الخاصة بكل امرأة، حيث يؤثر وزنها وإصابتها بالسمنة على مدى استجابة تلقيها للعلاج، فإنقاص الوزن يؤدي إلى انتظام الدورة الهرمونية في الجسم، مما يسهل حدوث الحمل خصوصا مع تلقي علاج تكيسات المبايض البسيط.