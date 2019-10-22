تمثال فرعوني وسلاح.. حبس مقاول و2 آخرين لاتهامهم بالاتجار فى الآثار

قررت النيابة العامة، حبس مقاول وشخصين أخرين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لحيازتهم تمثال فرعوني وسلاح بالتبين.





واشارت التحقيقات ان ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تمكنت من ضبط مقاول و٢ آخرين بحوزتهم تمثال فرعوني وسلاح في كمين بالتبين.





وتبين أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم التبين بمنطقة منزل طريق الكريمات بطريق الأوتوستراد، دائرة القسم، تمكنوا من ضبط مقاول و2 آخرين حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم تمثال فرعوني متوسط الحجم "يشتبه فى أثريته" وطبنجة صوت ومبلغ مالي 40 ألف جنيه و3 هواتف محمولة.



