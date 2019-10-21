موجز السوشيال ميديا.. شاهد ابن رمضان صبحى.. و تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل بفيديو راقص

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
شاب لبنانى يرفع لافتة لـ رضوى الشربينى فى المظاهرات | تعرف على المكتوب بها
أحلى زين.. شاهد | نجل رمضان صبحى فى أول ظهور
أجمل واحدة فى مصر.. نرمين الفقى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها.. شاهد
غريبة ماتهشتقت وانقال انا السبب .. تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل بفيديو راقص | شاهد
بعد استعراض مهاراته فى التنس.. أحمد فهمى يعلن تحدى بعض نجوم الفن | تعرف عليهم
السخونية بتسيح المهلبية.. تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو كوميدى | شاهد
شاب لبنانى يرفع لافتة لـ رضوى الشربينى فى المظاهرات | تعرف على المكتوب بها
أحلى زين.. شاهد | نجل رمضان صبحى فى أول ظهور
أجمل واحدة فى مصر.. نرمين الفقى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها.. شاهد
غريبة ماتهشتقت وانقال انا السبب .. تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل بفيديو راقص | شاهد
بعد استعراض مهاراته فى التنس.. أحمد فهمى يعلن تحدى بعض نجوم الفن | تعرف عليهم
السخونية بتسيح المهلبية.. تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو كوميدى | شاهد