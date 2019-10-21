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فن

هند صبرى تدعم مظاهرات لبنان بأغنية أجنبية ..فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:36 م
هند صبرى
هند صبرى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هند صبري مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تدعم فيه الشعب اللبنانى فى المظاهرات التى يقوم بها ضد الحكومة.

كشفت خلال الفيديو عن المسيرات الضخمة والتظاهرات الكبيرة بميادين مختلفة فى لبنان وفى الخلفية أغنية أجنبية شهير وهى أغنية movement "الحركة"، للمطرب العالمي hozrir.

يذكر ان اخر اعمال الفنانة هند صبرى كان الفيلم التونسى "نورا تحلم" والذى عرض فى مهرجان الجونة السينمائى وحصدت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان.

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