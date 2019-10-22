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أخبار البلد

وزيرة البيئة تحرر محضرا لشخص يحرق مخلفات زراعية على طريق بنها الحر.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:45 ص
صدى البلد
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قسم الأخبار
استدعت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة، مساء الاثنين، فريق عمل التفتيش البيئي، التابع للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة، خلال جولتها التفقدية التى بدأت منذ الصباح، ولا تزال مستمرة، وذلك خلال متابعتها لكل الأوضاع البيئية في بنها، بالتزامن مع التقلبات الجوية في موسم نوبات تلوث الهواء الحادة.

ولاحظت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة، خلال الجولة وجود حريق مخلفات زراعية على طريق بنها، في أثناء عودتها من المنصورة، وعلى الفور وجهت بسرعة إخماد النيران.

ووجهت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة، بتحرير محضر لصاحب الحيازة الزراعية، بناء على التنسيق مع الإرشاد الزراعى والمحليات.

وشددت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة، على جميع محاور التفتيش البيئى بالفروع الاقليمية، ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، كمضاعفة حملات التفتيش لتجنب وجود حرائق، والتي تزداد مخاطرها بالتزامن مع التقلبات الجوية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمخالفين خاصة مع زيادة عدد ندوات التوعية هذا العام إلى ١٦٠٠ ندوة حتى تاريخه، لتوعية المزارعين بأضرار الحرق، والبدائل المتاحة للاستفادة منها.
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