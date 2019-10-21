صوت للملك مو.. رابط التصويت لـ محمد صلاح فى جائز فرانس فوتبول لأفضل لاعب فى العالم ..تفاصيل

فتحت مجلة فرانس فوتبول، باب التصويت أمام الجماهير لاختيار اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في العالم "بالون دور" لعام 2019.
المجلة الفرنسية أعلنت عن 30 مرشحًا للفوز بالجائزة للعام الجاري، حيث جاء المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بينهم.
ويتنافس محمد صلاح مع ستة لاعبين من صفوف ليفربول أبرزهم ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى خمسة لاعبين من صفوف مانشستر سيتي.
قائمة المرشحين للجائزة تضم أيضًا الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان جريزمان، بينما يغيب عنها البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وبإمكان الجماهير المصرية التصويت لمحمد صلاح للفوز بالجائزة التي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 2 ديسمبر المقبل عن طريق الرابط التالي: من هنا
المجلة الفرنسية أعلنت عن 30 مرشحًا للفوز بالجائزة للعام الجاري، حيث جاء المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بينهم.
ويتنافس محمد صلاح مع ستة لاعبين من صفوف ليفربول أبرزهم ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى خمسة لاعبين من صفوف مانشستر سيتي.
قائمة المرشحين للجائزة تضم أيضًا الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان جريزمان، بينما يغيب عنها البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وبإمكان الجماهير المصرية التصويت لمحمد صلاح للفوز بالجائزة التي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 2 ديسمبر المقبل عن طريق الرابط التالي: من هنا