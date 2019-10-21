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رياضة

اخبار نادي الزمالك 21-10-2019.. صدمة للأبيض.. وموقف اصابة شيكابالا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:42 م
نور عادل
اخبار نادي الزمالك
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:


وزع مجلس إدارة نادى الزمالك، مهام ومسئوليات الملفات المختلفة فى أول اجتماع رسمى للمجلس كامل العدد بعد عودة هانى زاده عضو مجلس إدارة النادى إلى القاهرة.

شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته العلاجية، بعد تعرضه للإصابة بالعضلة الضامة.

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور معاونيه على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادي.


تلقى الفريق الأول بنادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها يوم الخميس المقبل في أياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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