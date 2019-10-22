طراز معماري فريد..قرية بلاط الإسلامية عمارة تاريخية على أرض مصرية

تقع قرية بلاط الإسلامية بمحافظة الوادي الجديد، على بعد 35 كم شرق مدينة موط بمركز الداخلة ، ويرجع تاريخها إلى العصر العثمانى .



وتعد من أقدم القرى ذات الطابع الإسلامي النادر وتتبع حاليًا مركز ومدينة بلاط، وتتميز بأنها ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية و تضم هذه القرية الإسلامية مجموعة من الأعتاب الخشبية التي تعلو واجهات المنازل محفورة بالحفر البارز، وأقدم تاريخ مدون عليها 1163هـ وأحدث تاريخ 1253 هـ.



وقال فاروق البرنس من أعيان مركز ومدينة بلاط إن تاريخ المدينة يرجع إلى العصر العثمانى لتواجد الطراز المعماري الفريد والذي شيدت عليه المدينة، إضافة إلى الأعتاب الخشبية التى تعلو مداخل المنازل.



وأوضح البرنس أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى مقر البلاط الملكى فى العصر العثمانى، فضلا عن وجود آثار إسلامية بها كالمساجد والتى تم توزيعها في كل أرجاء البلدة، كما ارتبط توزيع المساجد بالمدينة بوجود عيون الماء ومن أبرزها عين علم وعين قبالة، فنجد مسجد عين قبالة ارتبط بعين قبالة، ومسجد عين علم ارتبط بعين علم.



وأشار الي أن قرية بلاط الإسلامية تضم مجموعة من الأعتاب الخشبية التي تعلو واجهات المنازل محفورة بالحفر البارز والغائر، وأقدم تاريخ مدون عليها 1163هـ وأحدث تاريخ 1253هـ، على خشب السنط وهي عبارة عن أدعية وآيات قرآنية وأحيانا تحمل اسم المنشئ واسم صانع العتب وتاريخ الإنشاء، وتضم أيضًا طاحونة لطحن الغلال وتسمي بطاحونة البرنس.



وأكد أن قرية بلاط تعتبر مدينة إسلامية متكاملة بشوارعها ودروبها وحواريها ومنازلها والمدينة مشيدة فوق ربوة عالية، حيث نلاحظ بعمارتها ظاهرة الاتزان البيئى والتى توصل إليها السكان عن طريق تصميم المدينة، ويظهر ذلك فى تخطيط البلدة وشوارعها وتخطيط منازلها.



وأشار الي أن تلاصق المبانى وتدرج الشوارع، و الفناء المكشوف بشوارعها عنصرا رئيسيا فى التخطيط المعماري، إضافة إلى سمك الجدران ومراعاة ضيق الطرق وارتفاع المباني على جانبيها مما يساعد على وجود الظل على الطرقات والمباني بعضها البعض، وبالتالي تخفيف درجة الحرارة، كما كانت السقائف التى تعلو أجزاء من الطرق أثرها المهم فى تخفيف درجة الحرارة.



من جانب آخر أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط، عن بدء تنفيذ مشروع ترميم مدينة بلاط الإسلامية عن طريق جهاز الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية 16.5 مليون جنيه، وذلك الاشتراك مع وزارة الآثار، من خلال شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.



وأوضح أن الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية تفقد اليوم مستجدات أعمال ترميم المرحلة الأولى من مشروع ترميم مدينة بلاط وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الآثار ومحافظة الوادى الجديد.



