حقائق صادمة حول ما نشاهده في احلامنا.. لن تصدق

عندما ننام ونتعمق في النوم نشاهد أماكن وأشخاص فيما نطلق عليه الأحلام، ولكن هو حالة الخروج من الجسد التي تحدث لبعض الأشخاص بشكل متكرر، ويكون فيها الوعي منفصل تماما عن الجسد، هذا ما أكده أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية.



وقال شعبان، ان الخروج من الجسد يحدث في حالة محددة فى وقت النوم ويكون به الوعي غير مرتبط بالجسد لذا سمي بهذا الأسم، ومن خلال الخروج من الجسد يمكن من خلاله مشاهدة اماكن وأشخاص حقيقيين في أرض الواقع .



وأشار شعبان، إلى إن كثيرون عندما يسمعون كلمة "الخروج من الجسد" يخافون كثيرا من تطبيقه، ولكن الخروج من الجسد تم دراسته وفقا للعديد من الابحاث والدراسات ، فهو يحدث في فترة نشاط ذهنى معينة خلال النوم حيث يكون الوعي قوي في ذلك الوقت.



وأضاف شعبان في منشور له عبر الفيس بوك، إلى ان البعض قد يشعر بان "الخروج من الجسد" اسم صادم ويخشون منه ولكنه هو حالة تحدث لجميع الاشخاص، ولكن هناك كثيرون ليس لديهم وعي كاف للتعرف على اسباب حدوث ذلك وقت النوم او وعي كاف ليتذكروها.



واوضح شعبان، إن هذه الظاهرة مسجلة منذ قدم التاريخ من قبل بعض ممن تعرضوا لها و كانوا مقتنعين بلا جدال رؤيتهم لأجسادهم من الخارج، حيث قام كثير من علماء النفس و الأعصاب، من أمثال تشارلز ريخت و ادموند جورني و سيليا جرين، و عالم الأعصاب أولف بلانك من المعاصرين، بدراسة هذه الحالات وقدموا تفسيرات نفسية و فيسولوجية لها.