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المالية تعلن عن إنشاء وحدة للحماية من صدمات السلع الأساسية.. نواب: تجنب الموازنة العامة تحمل أعباء مالية.. وتساعد على توفير الاحتياجات الأساسية في السوق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
  • حسن السيد: إنشاء وحدة بوزارة المالية للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية أمر جيد
  • مخاليف: الحكومة بدأت في حماية الموازنة من تقلبات الأسعار

صرح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بأنه تم إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، لافتا إلى أن البداية كانت بالوقود خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وسوف يمتد الأمر إلى سلع أخرى، بالإضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، الذى تم تطبيقه على أسعار البنزين.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تعظيم إنتاجية القوى العاملة المصرية، موضحًا أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مواتية للمستثمرين.

وتعليقًا على هذا الأمر، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إنشاء وحدة بوزارة المالية للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية، حتى لا تحدث فجوة بين المخصصات الموجودة في الموازنة والأسعار المتداولة عالميًا، مشيرا إلى أنها سيكون لها دور كبير في تراجع الأسعار.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "وجود وحدة مستقلة سيكون له دور في التنبؤ المستقبلي لأسعار السلع الأساسية سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ومدى تأثيره على الموازنة، وبالتالي يكون هناك مؤشرات للأسعار".

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه في ظل وجود هذه الوحدة سوف يكون هناك تحديد تلقائي لأسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، على غرار الوقود، الذي يتم التحديد التلقائي لسعره كل 3 أشهر، من قبل لجنة مختصة، موضحًا أن أهم تلك السلع هي القمح السكر والأرز والبقوليات والزيوت.

في السياق ذاته، أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار وزارة المالية الخاص بإنشاء وحدة للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الموازنة تعاني دائمًا من تحمل فارق في الأسعار، ما يحملها أموالًا طائلة.

وقال عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن وجود وحدة للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية يضمن عدم وجود تقلبات بالأسعار في السوق، نظرًا لاستعداد الحكومة المسبق من خلال هذه الوحدة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن الوحدة سيكون لها دور في الحفاظ على السلع الأساسية وضبط أسعارها، إلى جانب توفيرها بشكل دائم.
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