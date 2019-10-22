حقيقة تغيير اسم جامعة زويل.. تعليم البرلمان تجيب

نفى الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، صحة ما تم تدواله عن تغيير اسم جامعة زويل، موضحا: "ما تم تداوله عن تغيير اسم جامعة زويل غير صحيح".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية "إم بى سى مصر"، أنه لم يرد أي إشارة لتغيير اسم جامعة زويل، موضحا: "نعتز باسم العالم أحمد زويل ولن يتم تغيير اسم الجامعة".



ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مجموعهِ، وأجّل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة؛ حيث إن يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.

