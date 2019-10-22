زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب جنوب إيران.. وتأثيره يصل إلى الإمارات

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت حدوث زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب إيران.



وذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية، أن الزلزال حدث مساء الإثنين، مشيرا إلى أن بعض السكان في شمال الإمارات شعروا بالهزة بشكل خفيف.



وفي أواخر الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات على مقياس ريختر جنوبي إيران.