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أخبار العالم

مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم لعناصر داعش على حقل نفط بالعراق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:40 ص
عناصر داعش الإرهابي
عناصر داعش الإرهابي
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أ ش أ
أعلن الإعلام الأمني العراقي أن قوة أمنية تصدت لهجوم من عناصر "داعش" الإرهابي على حقل علاس في صلاح الدين، مشيرة إلى أن ذلك أدى الى مقتل 2 وإصابة 3 آخرين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ، مساء الإثنين ، عن الإعلام العراقي "إن عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضت لنقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين ، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى الى مقتل اثنين منتسبين".

وأضاف أن القوة التي حاولت إخلاء القتيلين وتعرضت لاطلاق نار مباشر ، ما أدى الى جرح ٣ منتسبين ، مشيرا إلى أنه تم تعزيز القوة المتواجدة بقوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت هذا العمل الإجرامي.

وسبق أن أعلن مصدر أمني عراقي في وقت سابق، من أمس، أن قوة أمنية تصدت لهجوم عناصر "داعش" الإرهابي على حقل علاس النفطي بصلاح الدين.
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