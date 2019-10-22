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أخبار البلد

حسين الزناتي: حملة جنة تؤكد ثقل ومكانة الأزهر في تعزيز القيم الدينية والمجتمعية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:55 ص
الضحية جنة
الضحية جنة
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محمد شحتة
قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حملة "جنة لمناهضة العنف ضد الأطفال" التي أطلقها الأزهر الشريف للتوعية بحقوق الأطفال؛ تؤكد ثقل ومكانة الأزهر ودوره التوعوي في تعزيز القيم الدينية والمجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل، ومساهمته الفاعلة في القضايا الراهنة التي توجه مجتمعنا، بأدوات مختلفة تتواكب مع تكنولوجيا العصر.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أهمية تعميق دور الأزهر الشريف، لما له من أثر حقيقي وفعال في خدمة المجتمع وقضاياه المستحدثة، وفي مقدمتها قضايا الطفل المصري، مشيدًا بجهود الأزهر الشريف التي تهدف إلى توفير البيئة الصحية والنفسية السليمة للأطفال، والتي تعد مسألة أمن قومي لأنهم مستقبل هذا الوطن.

وكان المركز الإعلامي للأزهر الشريف، قد أطلق حملة "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية بحقوق الطفل النفسية، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، وعددًا من الندوات.
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