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أخبار العالم

تونس تكشف تفاصيل القضاء على أحد أخطر إرهابيي القاعدة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:11 ص
الإرهابي عوف أبو
الإرهابي عوف أبو المهاجر
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين أن "الارهابي" الذي تم القضاء عليه الأحد هو جزائري الجنسية ويعتبر من "أخطر القيادات وأكثرها دموية" في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وكانت وزارة الدفاع التونسية أكدت الأحد أن قياديًا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قتل وأصيب آخر خلال عملية لمكافحة الارهاب في وسط غرب البلاد.


وقالت الداخلية في بيان ان القيادي الذي قضي عليه في منطقة "السيف" بولاية القصرين هو الجزائري "مراد بن حمادي الشايب" المُكنى ب "عوف ابو المهاجر" وهو شقيق الإرهابي "لقمان ابو صخر" الذي تم القضاء عليه سنة 2015.

ويعتبر هذا الإرهابي من أخطر القيادات وأكثرها دموية، وقد شارك في العديد من الهجمات التي استهدفت عسكريين وأمنيين في البلاد ما بين سنوات 2013 و2016 وعامي 2018 و2019.

وقالت السلطات التونسية في السابق إن "لقمان أبو صخر" هو قائد "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وقتل في 2015 مع 8 آخرين من عناصر الكتيبة التي تتحصن في جبال غرب تونس على الحدود مع الجزائر، في كمين نصبته لهم الشرطة بمنطقة جبلية من ولاية قفصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "محمد زكري" لفرانس برس ان: قياديا ارهابيا في جماعة "عقبة بن نافع" قتل خلال عملية لمكافحة الارهاب نفذتها القوات العسكرية والحرس الوطني في منطقة القصرين الجبلية قرب الحدود الجزائرية.

وأضاف أن "ارهابيا" آخر أصيب خلال العملية المستمرة في المنطقة المذكورة حيث تنشط مجموعات متطرفة.
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