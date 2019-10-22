3 طرق لتفادي الوقوع في خطأ قراءة العداد.. تعرف عليها

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة مهتمة بمتابعة قراءة عدادات الكهرباء، والتنسيق مع شركات التوزيع، مشيرا إلى أنه من حق أي مواطن يشتكي عبر الخط الساخن 121.



وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الخط الساخن تلقى أكثر من 7 ملايين اتصال ومكالمة، نسبة الردود تخطت 99%.



وأشار: إلى أنه لتفادي القراءة الخاطئة في العداد، أو تراكم القراءات في حالة تأخر القارئ، فيمكن للمستهلك الاتصال بالخط الساخن 121 وتسجيل القراءة بنفسه، أو يتصل بشركات التوزيع عبر خط واتس آب الخاصة بالشركة التابع لها، فضلًا عن أنه تم التنبيه على تصوير العداد للتأكد من مطابقته للقراءة المسجلة، وأي قراءة غير موثقة بصورة لن يعتد بها.