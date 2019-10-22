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مرأة

في هذه الحالة يحدث خروج من الجسد وقت النوم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:37 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
عندما ننام ونتعمق في النوم نشاهد أماكن وأشخاصا فيما نطلق عليه الأحلام، ويقول أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية، إن الخروج من الجسد يحدث لبعض الأشخاص بشكل متكرر، ويكون فيه الوعي منفصلا تماما عن الجسد.

وأشار أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية، إلي أن من يسمعون كلمة "الخروج من الجسد" يخافون كثيرا من تطبيقه، ولكن الخروج من الجسد تم دراسته وفقا للعديد من الابحاث والدراسات ، فهو يحدث في فترة نشاط ذهنى معينة خلال النوم حيث يكون الوعي قويا في ذلك الوقت.

وأوضح أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية، أن "الخروج من الجسد" يحدث في حالة محددة فى وقت النوم ويكون به الوعي غير مرتبط بالجسد لذا سمي بهذا الأسم، ومن خلال الخروج من الجسد يمكن من خلاله مشاهدة اماكن وأشخاص حقيقيين في أرض الواقع.

ونوه أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية، الى ان البعض قد يشعر بان "الخروج من الجسد" اسم صادم ويخشون منه ولكنه هو حالة تحدث للناس كلها، ولكن هناك كثيرون ليس لديهم وعي كاف للتعرف على اسباب حدوث ذلك وقت النوم او وعي كاف ليتذكروها.

ولفت أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية، إلى ان هذه الظاهرة مسجلة منذ قدم التاريخ من قبل بعض ممن تعرضوا لها و كانوا مقتنعين بلا جدال رؤيتهم لأجسادهم من الخارج، حيث قام كثير من علماء النفس و الأعصاب، من أمثال تشارلز ريخت و ادموند جورني و سيليا جرين و عالم الأعصاب أولف بلانك من المعاصرين، بدراسة هذه الحالات وقدموا تفسيرات نفسية و فيسولوجية لها.
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في هذه الحالة يحدث خروج من الجسد وقت النوم

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