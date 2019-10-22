Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: قانون الأحوال الشخصية أمن قومي.. ويجب أن يحقق مصلحة الأطفال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:25 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن التزام الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس، يعكس معرفته الجيدة بمعاناة المواطنين وآلامهم وما يحتاج اليه الشارع المصري، لكي تعود الأسر إلى سابق عهدها في ترابطها وتماسكها، وهو ما أثلج صدر المواطنين.

وأضاف النائب نافع هيكل، أن قانون الأحوال الشخصية يعد "أمن قومي"، ويجب أن يكون هدف الجميع من القانون هو مصلحة الطفل في المقام الأول، وتحقيق التوازن بين طرفي الأسرة، مؤكدًا أن القانون الحالي به مشاكل عديدة وسبب في تزايد نسب الطلاق، وعلينا جميعا العمل على دعم الاستقرار الاجتماعي.

وأشار النائب نافع هيكل، إلى أن مواد الحضانة والرؤية والاستضافة، تعد أبرز المواد الخلافية في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، بين مطالبين بتطبيقها وبين مخاوف البعض منها، نظرًا للحالات الفردية التي يتم خلالها خطف الأطفال من قبل الآباء.
Advertisements

ترشيحاتنا

أمير عزمي يكشف عن البديل الأنسب لـ عبد الله السعيد في منتخب مصر.. فيديو

الأرصاد: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في هذه المناطق.. فيديو

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور

ستظل في قلبي: أحمد مكي يعلق على وفاة والدة ويكشف تفاصيل آخر صورة تجمعه بوالده

حسام البدري: شارة قيادة المنتخب الوطني لا تمنح لأي شخص مهما كان تاريخية

بفستان فراشة بمبي ..فيفي عبده تستعرض أنوثتها عبر انستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. سالى عبد السلام تستعرض أناقتها فى لبنان

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور