برلماني: قانون الأحوال الشخصية أمن قومي.. ويجب أن يحقق مصلحة الأطفال

أشاد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن التزام الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس، يعكس معرفته الجيدة بمعاناة المواطنين وآلامهم وما يحتاج اليه الشارع المصري، لكي تعود الأسر إلى سابق عهدها في ترابطها وتماسكها، وهو ما أثلج صدر المواطنين.



وأضاف النائب نافع هيكل، أن قانون الأحوال الشخصية يعد "أمن قومي"، ويجب أن يكون هدف الجميع من القانون هو مصلحة الطفل في المقام الأول، وتحقيق التوازن بين طرفي الأسرة، مؤكدًا أن القانون الحالي به مشاكل عديدة وسبب في تزايد نسب الطلاق، وعلينا جميعا العمل على دعم الاستقرار الاجتماعي.



وأشار النائب نافع هيكل، إلى أن مواد الحضانة والرؤية والاستضافة، تعد أبرز المواد الخلافية في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، بين مطالبين بتطبيقها وبين مخاوف البعض منها، نظرًا للحالات الفردية التي يتم خلالها خطف الأطفال من قبل الآباء.