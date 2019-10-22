الإنتاج الحربي: مباراة بيراميدز اتسرقت مننا.. وهدف فييرا من النوادر في الدوري المصري

أكد محمد عبد الله، مدرب عام نادي الإنتاج الحربي، أن هدف فييرا لاعب الفريق من نوادر الدوري المصري.



وقال مدرب عام نادي الإنتاج الحربي، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت أتمنى أن يأتي هذا الهدف في وقت مبكر لكي نتمكن من التعويض".



وأكمل مدرب عام نادي الإنتاج الحربي،: "دخلنا أجواء المباراة بعدها ولم يكن هناك قلق، كانت لدينا ركلة جزاء ولم تحتسب، المباراة اتسرقت مننا".



واستطرد مدرب عام نادي الإنتاج الحربي،: "محمد رجب من الأقرب إنه تعرض لمزق في الخلفية، ما زال أمامنا شهر في التوقف الدولي، أما باسم مرسي فجاهز للمباريات المقبلة، كان لديه جزع بالرباط الداخلي في مباراة ودية مع الشمس".

