تعرف على سعر ومواصفات هاتف nova 5z الجديد.. الصورة الرسمية

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية 5 هواتف ذكية ضمن سلسلة (نوفا 5) nova 5 الخاصة بها، وأعلنت أنها ستطلق قريبًا الجهاز السادس، المسمى (نوفا 5 زي) nova 5z، وفقًا لموقع gsmarena التقني.



ونشرت شركة هواوي Huawei صورة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo كشفت من خلالها عن تصميم الهاتف وبعض المواصفات. الأخرى



وكما تبين الصورة، يشبه هاتف (هواوي نوفا 5 زي) Huawei nova 5z طراز (هواوي 5 آي برو) nova 5i Pro، ويحتوي على شاشة مثقوبة في المقدمة وعلى ظهره قارئ لبصمات الأصابع، كما أن الهاتف يحافظ على إعداد الكاميرا الرباعية الموضوعة في الوسط بتشكيل مربع.



تكشف الصورة أن إعداد الكاميرا هذا عبارة عن مزيج من وحدات رئيسية بدقة 48 ميجابكسل و 8 ميجابيكسل فائقة الدقة وماكرو 2 ميجابكسل ووحدات استشعار عمق 2 ميجابكسل.



أما بالنسبة لكاميرا سيلفي ومكالمات الفيديو، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل (نوفا 5 زي) nova 5z بواسطة مجموعة شرائح Kirin 810 ومزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 6 جيجابايت وسعة التخزين هي 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.



ويأتي الهاتف الجديد nova 5z، بسعر 599 يوان (225 دولارا / 200 يورو/ 3712 جنيها مصريا) أو 1،799 يوان (255 دولار / 225 يورو/ 4200 جنيه مصري) (حسب المساحة التخزينية).



ولم تكشف هواوي Huawei عن تاريخ إطلاق (نوفا 5 زي) nova 5z حتى الآن، ولكم من المتوقع أن يتم إصداره رسميًا ، اليوم، 22 أكتوبر.