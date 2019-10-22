محافظ الدقهلية يتفقد عددا من شوارع المنصورة في جولة مفاجئة

أجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، جولة ليلية في عدد من شوارع مدينة المنصورة شملت شوارع "بورسعيد ، الجلاء، الترعة، شارع كلية الآداب" لمتابعة الحالة العامة للنظافة والمرور والإشغالات، والوقوف على سير العمل في مختلف الجهات والقطاعات.





وطلب محافظ الدقهلية من العميد ممدوح الحصي مدير إدارة مرور الدقهلية والعقيد حاتم طه وكيل الإدارة بمنع انتظار السيارات صف ثاني لمنع تكدس السيارات واعاقة حركة السير،وشدد على سحب رخص السيارات المخالفة وتشديد الرقابة على خطوط سير السيارات وفرض غرامات فورية للمخالفين.





واستدعى الدكتور كمال شاروبيم،أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة ووجه إليه بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة ورفع كافة الاشغالات وابعاد الباعة الجائلين بمختلف شوارع الحي والحفاظ على الرصيف ليتمكن المواطنين من استخدامه دون تعطيل.





وشدد محافظ الدقهلية على رئيس حي غرب المنصورة بضرورة الالتزام بمواعيد رفع القمامة اليومية خلال الفترات الثلاث المحددة والحفاظ على المظهر اللائق بالشوارع ورعاية المساحات الخضراء،وشدد على فتح جميع دورات المياة العمومية المغلقة بالشوارع وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لتصلح للاستخدام تيسيرا على المواطنين.





وتفقد كمال شاروبيم عددا من منافذ بيع الخضروات والفاكهة والأسماك بشارع الترعة وأكد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة والتي تقل عن الأسعار في السوق بما لا يقل عن 20% لأنها معفاة من الضرائب وبدون مقابل إيجار.





وتوجه محافظ الدقهلية إلى شارع النخلة لمتابعة سير العمل في تطوير ورفع كفاءة الشارع وتحسين وتطوير البنية التحتية فيه قبل بدء عملية الرصف،وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بما فيها الرصف في موعد أقصاه منتصف الشهر القادم.





وكلف محافظ الدقهلية سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة بدراسة إمكانية إقامة موقف لبلقاس وبعض المراكز لنقل الطلاب في المنطقة الموازية لسور الجامعة من بوابة الجلاء حتى بوابة توشكي.



