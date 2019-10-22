تهرب بلباقة من أي مأزق.. نصيحة الأبراج لمواليد 22 أكتوبر

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 22 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك قادر على التكيف مع المستجدات. أنت أيضا بحاجة دائمة لتحقيق النجاح والتميز. كما أنك ملهم وتحب السفر وتستمع جيدا للآخر وتعرف كيف تهرب بلباقة من أي مأزق.



نصيحة:



عام ٢٠١٩ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.