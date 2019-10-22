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أخبار العالم

بيان جديد لـ السعودية بشأن مواطنيها المرحلين من لبنان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن السفير السعودي لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات.

وقال السفير السعودي لدى لبنان، في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، الاثنين، إنه "تم إجلاء ٨٧٠ مواطنًا من لبنان حتى الوقت الحالي، وتم ترحيلهم عبر طائرات الخطوط السعودية وطيران الشرق الأوسط".

وأضاف السفير السعودي لدى لبنان: "كان ذلك في أعقاب المظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية؛ إذ عملت السفارة منذ اندلاع المظاهرات على إنشاء إدارة للطوارئ والأزمات".

واستطرد السفير السعودي لدى لبنان: " كما وفرنا خطوطا ساخنة للتواصل مع السعوديين، وفنادق للإيواء على حساب السفارة، وطائرات لنقلهم من المطار".
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