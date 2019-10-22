تعليق ناري من أمير عزمي على أداء ميتشو مع الزمالك.. فيديو

يرى أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، أن الحكم على ميتشو المدير الفني للفريق ليس الأن.





وقال عزمي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن الامور تضخمت عقب تعادل الزمالك مع نادي إف سي مصر، مضيفا: "ارى انها مجرد خسارة نقطتين فقط، وان الدوري مازال طويلا".





وتابع: اهم ما في الامر ان لاعبي الفريق يتكاتفون ويخرجون من أي كبوة.





واكمل: أحد أعضاء الجهاز الفني أكد لي أن السبب في تلك النتيجة هي أن ميتشو "معملش فترة إعداد".



