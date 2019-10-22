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رياضة

أمير عزمي يكشف عن البديل الأنسب لـ عبد الله السعيد في منتخب مصر.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
يرى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بالزمالك، أن يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض، هو البديل الأنسب لـ عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، ومعه محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي.

وتابع أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان يوسف أوباما يحتاج إلى معرفة عيوبه ومحاولة إصلاحها.

وأوضح أمير عزمي مجاهد، أن أوباما لاعب مهم ويفيد الفريق في أي لقاء، وعندما يركز في الكرة يحدث الفارق مع الزمالك، مشيرا الى انه نجح في تثبيت نفسه بالتشكيل الاساسي للفريق.

وأشار أمير عزمي مجاهد إلى ان أوباما لعب الموسم الماضي 51 مباراة تقريبا مع الزمالك، ولم يسبق أن لعب هذا العدد من المباريات.
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