حسام البدري يكشف كواليس اختياره جهاز المنتخب ودور الواسطة

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن مهام اختيار الجهاز المعاون له، قائلا: إن اختيار جهاز المنتخب الوطني تم وفقا لتاريخ كافة المتواجدين".





وأضاف خلال لقائه بقناة "الحدث"، أنه لم يفرض عليه اختيار أعضاء الجهاز المساعد له كما يروج من قبل بعض الأشخاص ، مضيفا أن مصلحة المنتخب الوطني تعلو فوق كافة الأشياء.





وتابع :" لحظة ابلاغي من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كان هناك الكثير من المرشحين ولكن تم اختيار أفضل العناصر من أجل مصلحة المنتخب".





وأوضح: أن اتحاد الكرة المصري قام بعرض بعض الأسماء على مسؤولية كاملة ، ولكن كانت الاختيارات من ضمن اولوياته دون تدخل.



