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رياضة

حسام البدري يكشف كواليس اختياره جهاز المنتخب ودور الواسطة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:52 ص
حسام البدري والجهاز
حسام البدري والجهاز المعاون له
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حسام الحارتي
كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن مهام اختيار الجهاز المعاون له، قائلا: إن اختيار جهاز المنتخب الوطني تم وفقا لتاريخ كافة المتواجدين".

وأضاف خلال لقائه بقناة "الحدث"، أنه لم يفرض عليه اختيار أعضاء الجهاز المساعد له كما يروج من قبل بعض الأشخاص ، مضيفا أن مصلحة المنتخب الوطني تعلو فوق كافة الأشياء.

وتابع :" لحظة ابلاغي من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كان هناك الكثير من المرشحين ولكن تم اختيار أفضل العناصر من أجل مصلحة المنتخب".

وأوضح: أن اتحاد الكرة المصري قام بعرض بعض الأسماء على مسؤولية كاملة ، ولكن كانت الاختيارات من ضمن اولوياته دون تدخل.

وتابع :" أعتقد أنني طبقت عدالة الاختيار للاعبين حتى الآن "، معربا عن استغرابه من دقة المتابعة والتحليل للمنتخب.
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