حسام البدري يكشف كواليس اختياره جهاز المنتخب ودور الواسطة

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن مهام اختيار الجهاز المعاون له، قائلا: إن اختيار جهاز المنتخب الوطني تم وفقا لتاريخ كافة المتواجدين".
وأضاف خلال لقائه بقناة "الحدث"، أنه لم يفرض عليه اختيار أعضاء الجهاز المساعد له كما يروج من قبل بعض الأشخاص ، مضيفا أن مصلحة المنتخب الوطني تعلو فوق كافة الأشياء.
وتابع :" لحظة ابلاغي من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كان هناك الكثير من المرشحين ولكن تم اختيار أفضل العناصر من أجل مصلحة المنتخب".
وأوضح: أن اتحاد الكرة المصري قام بعرض بعض الأسماء على مسؤولية كاملة ، ولكن كانت الاختيارات من ضمن اولوياته دون تدخل.
وتابع :" أعتقد أنني طبقت عدالة الاختيار للاعبين حتى الآن "، معربا عن استغرابه من دقة المتابعة والتحليل للمنتخب.